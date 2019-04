Actualidade

Um ex-padre norte-americano acusado de abuso sexual de várias crianças no enclave timorense de Oecusse foi hoje detido para interrogatório por efetivos da Polícia Nacional de Timor-Leste, disseram à Lusa fontes judiciais.

O ex-padre Richard Daschbach foi detido e levado para o posto policial no enclave de Oecusse com uma manifestação de apoio de várias pessoas a manter-se no exterior do edifício durante o interrogatório.

A fonte judicial disse à Lusa que os manifestantes gritaram o seu apoio ao ex-padre, deixando igualmente ameaças contra as vítimas que formalizaram queixa junto das autoridades.