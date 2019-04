PR/China

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou hoje na China que a União Europeia está a trabalhar numa posição comum sobre a rede móvel de quinta geração (5G), sem discriminar empresas.

"Não é uma questão dirigida à empresa A, B, C ou D. É uma questão de nós tomarmos as medidas necessárias para que a infraestrutura digital do 5G, que é poderosíssima, obedeça a todos os requisitos de segurança do ponto de vista dos Estados, e também dos dados pessoais", afirmou o ministro.

Augusto Santos Silva falava na Grande Muralha, ao norte de Pequim, tendo ao seu lado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje iniciou uma visita à China, a propósito da notícia de que o Reino Unido aprovou a utilização da tecnologia da empresa chinesa Huawei na criação da sua rede 5G.