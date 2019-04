Actualidade

O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Filipe de Castro Henriques, justificou hoje a queda nas exportações portuguesas para a China com mudanças na produção da Autoeuropa.

"Houve uma mudança no modelo produzido, que tem outros segmentos que não são voltados para a China", lembrou à agência Lusa, em Pequim, Castro Henriques, à margem do início de uma visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O responsável disse ainda que há "todo o interesse" em diversificar as exportações, visto que "há setores que registam grandes flutuações".