Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu hoje a "união de todos" no apoio às vítimas do ciclone Kenneth, que já causou pelo menos um morto e vários deslocados no norte de Moçambique.

"Temos que nos juntar para, mais uma vez, enfrentar esta dura e triste realidade causada pelos fenómenos naturais", declarou o chefe de Estado moçambicano, a partir da China, onde efetua uma visita de trabalho.

Filipe Nyusi disse que a situação é crítica em alguns pontos, acrescentando que o Governo continua a dar prioridade à retirada de pessoas de pontos considerados de risco.