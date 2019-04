Actualidade

O Presidente angolano ordenou hoje a criação de uma comissão para elaborar um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que ocorreram em Angola entre 11 de novembro de 1975 a 04 de abril de 2002.

Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República de Angola, enviada à agência Lusa, João Lourenço inclui entre os conflitos a "intentona golpista do '27 de maio' [de 1977] ou eventuais crimes cometidos por movimentos ou partidos políticos no quadro do conflito armado".

João Lourenço justifica a decisão como um "imperativo político e cívico do Estado" para "prestar condigna homenagem à memória de todos os cidadãos que tenham sido vítimas de atos de violência, resultantes dos conflitos políticos".