Actualidade

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, defendeu hoje a "reforma urgente do direito penal", criticando os tribunais por serem "dispendiosos, morosos e bastante injustos, sobretudo para com os menos favorecidos".

Falando na cerimónia de abertura do ano judicial, que decorre hoje no cinema Marcelo da Veiga, em São Tomé, o chefe de Estado afirmou: "É urgente a reforma do nosso direito penal, pois não podemos continuar a conviver com um sistema em que, desde que haja uma queixa e sem mesmo que se observem indícios suficientes, o cidadão torna-se imediatamente arguido e fica suspeito, desde início, a um termo de identidade e residência limitador dos seus direitos".

Na intervenção, Evaristo de Carvalho criticou que "os tribunais continuam a ser dispendiosos, morosos e bastante injustos, sobretudo para com os menos favorecidos" e defendeu que "as relações institucionais entre os tribunais, Ministério Público e polícias judiciária e nacional devem ser as mais sãs e harmoniosas possível, respeitando escrupulosamente o princípio da separação de atribuições e competências".