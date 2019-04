Actualidade

A taxa de ocupação hoteleira na Madeira nos dias mais procurados da Festa da Flor (04 e 05 de maio) é de 90% revelou hoje a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

A governante apresentou hoje o programa da Festa da Flor da Madeira 2019, que decorre entre 02 e 26 de maio, subordinado ao tema "600 Anos na Rota da Flor", numa alusão às comemorações que decorrem até ao final do ano dos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

A taxa de ocupação para as duas primeiras semanas da Festa da Flor é, contudo, de 84%, a mesma registada em 2018.