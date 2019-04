Actualidade

O treinador do Sporting afirmou hoje que aprendeu com a derrota na visita ao Vitória de Guimarães (1-0) e mostrou-se confiante para a receção aos vimaranenses, no sábado, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

"Aprendemos com os erros no jogo da primeira volta com o Vitória de Guimarães (derrota por 1-0). Antes de perdermos em Guimarães tínhamos ganhado sete jogos e quebrámos esse ciclo. Há sempre lições a tirar quando perdemos", disse Marcel Keizer.

Na antevisão ao jogo com os minhotos, marcado para sábado, às 18:00, o técnico holandês assinalou melhorias na equipa 'leonina'.