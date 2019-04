Actualidade

O Tribunal de Aveiro condenou hoje a 13 anos de prisão um homem de 74 anos por ter esfaqueado mortalmente um vizinho de 38 anos num prédio situado naquela cidade, após uma discussão.

O coletivo de juízes deu como provado que o arguido aguardou que o vizinho se virasse de costas para si, tendo desferido um golpe com a navalha no peito da vítima e, quando esta estava caída no chão, desferiu um segundo golpe, agora na zona do pescoço.

De seguida, voltou ao seu apartamento, fechou a porta e ordenou que a sua companheira limpasse a navalha.