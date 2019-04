Actualidade

O presidente do grupo SATA, António Teixeira, disse hoje querer até final do ano reduzir em metade os prejuízos da transportadora aérea, que fechou 2018 com um resultado líquido negativo de 53,3 milhões de euros.

"Vai ser um ano de 2019 difícil, com algumas vicissitudes que teremos de enfrentar e resolver, no sentido de começar a apresentar resultados diferentes daqueles que se registaram nos últimos dois anos", admitiu António Teixeira.

Falando aos jornalistas na apresentação dos resultados da transportadora áerea, o gestor declarou querer ter prejuízos "inferiores em 50% ao apresentado agora", procurando, portanto, um resultado na casa dos 26 milhões de euros negativos.