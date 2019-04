Actualidade

Os habitantes do município de Azambuja, no distrito de Lisboa, vão poder adquirir a partir do próximo mês um passe de 40,50 euros para viajar de comboio até à capital, informou hoje a CP.

Em comunicado, a CP explica que se trata de um complemento ao passe Navegante Metropolitano, que entrou em vigor no início de abril nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

Apesar de fazer parte do distrito de Lisboa, o município de Azambuja está inserido na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), não tendo por isso beneficiado do desconto nos passes sociais.