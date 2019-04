Actualidade

O treinador Augusto Inácio disse hoje que não dará instruções aos jogadores do Aves para limparem cartões frente ao Belenenses, mas disse concordar com quem pensa de outra maneira, lamentando que, no futebol, "quem fala verdade seja martelado".

"Eu quero os melhores jogadores contra o FC Porto, o Benfica, o Sporting ou o Rio Ave, seja contra quem for, mas compreendo uma pessoa que tenha menos opções para certos e determinados lugares o faça e não tenho que criticar. Se entender fazer o mesmo, faço o mesmo", disse Inácio, à margem da antevisão ao jogo com o Belenenses, da 31.ª jornada da I Liga.

Mama Baldé, Jorge Felipe e Falcão estão no limite da suspensão e, se virem amarelo frente ao Belenenses, vão falhar a visita ao FC Porto, na 32.ª jornada. Inácio afasta polémicas, dizendo que, "o que tiver de acontecer no jogo, acontece", porque tem "alternativas", e falou em hipocrisia no futebol português.