Portugal vai defrontar Chile, Argentina e Colômbia no grupo B do Mundial2019 de hóquei em patins, que se disputará integrado nos Jogos Mundiais de patinagem, de 04 a 14 de julho, em Barcelona, ditou hoje o sorteio.

O sorteio, que decorreu no Museu Olímpico e Desportivo Juan António Samaranch, em Barcelona, ditou que o grupo A seja composto pela anfitriã Espanha - detentora do título mundial -, juntamente com Angola, Itália e França.

Portugal estreia-se com a Colômbia, em 07 de julho, após o que defronta a Argentina, em 08 de julho, e fecha a fase de grupos com o Chile, em 09 de julho.