São Tomé

O número de mortos do naufrágio do navio "Amfitriti", ocorrido na madrugada de quarta-feira perto da ilha do Príncipe, subiu para oito, mantendo-se nove pessoas desaparecidas, indicou fonte do governo regional.

"Foi encontrado o corpo de uma senhora, o que perfaz neste momento quatro crianças e quatro adultos" que morreram no naufrágio do navio, disse à Lusa Teobaldo Cabral, assessor do presidente do governo regional do Príncipe, José Cassandra.

Entretanto, a empresa Oca Logistics, que gere o navio "Amfitriti" disse estar a trabalhar "na busca de pessoas desaparecidas e na prevenção da eventual poluição".