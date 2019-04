Actualidade

O número de trabalhadores precários da administração central e do setor empresarial do Estado com 'luz verde' para integração nos quadros totalizou 16.150, tendo sido recusados 6.281 requerimentos, detalhou hoje o Ministério do Trabalho.

Ficaram ainda excluídos do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos da Administração Pública (PREVPAP) 10.354 trabalhadores por não cumprirem os critérios.

Os dados foram solicitados pela Lusa ao Governo, depois de hoje, no parlamento, o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter afirmado que 72% dos requerimentos admitidos no âmbito do PREVPAP foram aprovados.