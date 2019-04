Moçambique/Ciclones

O Governo disse hoje não ter registo, até ao momento, de cidadãos portugueses afetados pela passagem do ciclone Kenneth, em Moçambique, adiantando que está a acompanhar a situação através do consulado de Portugal na Beira.

Em declarações à agência Lusa, fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse que os cerca de 120 portugueses registados na província de Cabo Delgado, a mais afetada pelo ciclone Kenneth, pertencem à área de jurisdição do Consulado Geral de Portugal na Beira.

"Até ao momento não há qualquer informação de vítimas portuguesas a lamentar", disse a mesma fonte, acrescentando que também "não foi reportado nenhum cidadão ferido nem com estragos materiais nas suas propriedades ou bens".