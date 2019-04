Actualidade

A UEFA suspendeu hoje o avançado brasileiro Neymar por três jogos nas competições europeias de futebol, na sequência de insultos aos árbitros na partida do Paris Saint-Germain com o Manchester United.

Neymar, que estava lesionado no jogo entre a equipa francesa e os 'red devils', que terminou com a derrota do PSG por 3-1, manifestou nas redes sociais o seu desagrado para com a marcação da grande penalidade decidida por Damir Skomina, o árbitro da partida.

O procedimento disciplinar, aberto em 22 de março pela UEFA, resultou em três jogos de suspensão ao avançado brasileiro, que ainda pode recorrer da decisão.