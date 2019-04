Actualidade

O PS entregou hoje propostas para facilitar o direito dos cidadãos sem-abrigo a uma morada postal e para que residentes em "habitação colaborativa", ou "unidades de convivência", sem economia comum, sejam considerados moradores em habitação permanente.

Estas propostas da bancada socialista foram transmitidas à agência Lusa pelo vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS João Paulo Correia e surgem no âmbito do processo legislativo em curso no parlamento para a revisão da Lei de Bases da Habitação.

"Consideramos que as nossas propostas representam um enorme avanço no direito à habitação para todos e na responsabilidade do Estado em garantir esse direito", declarou João Paulo Correia à agência Lusa.