Moçambique/ Ciclones

O número de óbitos provocados pela passagem do ciclone Kenneth no norte de Moçambique subiu para dois, anunciaram hoje as autoridades moçambicanas.

O segundo óbito registado acorreu em Macomia, um dos pontos mais afetados pelo ciclone Kenneth, segundo a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, que falava no balanço diário a partir da província de Cabo Delgado.

A primeira morte ocorreu na cidade de Pemba, norte do país, durante a noite passada, devido à queda de um coqueiro tombado pela tempestade.