Acidente/Madeira

O processo de identificação dos 29 mortos no acidente com um autocarro de turismo no Caniço, ilha da Madeira, ficou concluído esta quinta-feira, informou hoje o Ministério da Justiça.

"O Instituto de Medicina legal e Ciências Forenses (INMLCF) e a Polícia Judiciária (PJ) concluíram, ontem [quinta-feira], o processo de identificação das vítimas do desastre no Caniço/Madeira", refere um comunicado do gabinete da ministra da Justiça.

O trabalho conjunto das duas entidades foi hoje validado pelo Ministério Público, permitindo assim que os corpos possam agora ser transportados para a Alemanha, país de origem das vítimas mortais.