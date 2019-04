Actualidade

O movimento responsável pela greve cirúrgica dos enfermeiros está a mobilizar os profissionais para uma concentração e cordão humano frente à Ordem dos Enfermeiros (OE) na segunda-feira, para receber os inspetores que vão fazer a sindicância.

De acordo com Catarina Barbosa, do movimento na origem da greve cirúrgica dos enfermeiros, a concentração está marcada para as 10:00, hora a que são esperados os inspetores da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Catarina Barbosa não consegue estimar a adesão de enfermeiros à iniciativa, mas espera que sejam os suficientes para conseguir formar um cordão humano à volta da OE.