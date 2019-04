Actualidade

Os 25 trabalhadores precários da Lusa que receberam 'luz verde' no âmbito do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP) serão integrados com efeitos a partir de 24 de abril.

De acordo com o "despacho de homologação dos Ministérios da Cultura, Trabalho e Segurança Social e Finanças, esclarece-se que os 25 trabalhadores que recorreram ao programa PREVPAP e que obtiveram parecer positivo serão integrados nos quadros da Agência Lusa com efeitos a partir de 24 de abril de 2019", disse, numa nota, o presidente do Conselho de Administração (CA) da Lusa, Nicolau Santos.

O CA da Lusa tinha também hoje informado sobre a receção do despacho de homologação do parecer da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB) da Cultura sobre 25 trabalhadores precários da agência, cuja integração vai concretizar "o mais rapidamente possível".