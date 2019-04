Actualidade

O FC Porto vai defrontar na final da Youth League de futebol o Chelsea, equipa que hoje venceu o FC Barcelona por 4-3 na marcação de penáltis, após empate a dois golos no final do tempo regulamentar.

Num frente a frente entre as duas equipas que disputaram a final na época passada, ganha pela equipa catalã, foi o FC Barcelona a primeira equipa a marcar por Anssumane Fati, aos 20 minutos.

No segundo tempo, os londrinos empataram aos 66 minutos, por Mc Cormick, depois de uma 'oferta' do guarda-redes catalão, mas, três minutos depois, o 'Barça' voltou a adiantar-se no marcador por Fati.