Actualidade

Dois golos no espaço de cinco minutos permitiram hoje ao Rio Ave anular uma desvantagem de dois golos e empatar 2-2 com o FC Porto, no jogo de abertura da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

Golos de Brahimi e de Junio Rocha, este na própria baliza, aos 18 e 22 minutos, respetivamente, colocaram os 'dragões' a vencer por 2-0, mas os vila-condenses reagiram e conseguiram chegar ao empate na fase final da partida, com tentos de Nuno Santos, aos 85, e de Ronan, aos 90.

Apesar do empate, o FC Porto assumiu a liderança isolada do campeonato com 76 pontos, mais um do que o Benfica, segundo classificado e que joga no domingo em casa do Sporting de Braga, enquanto o Rio Ave é oitavo com 39.