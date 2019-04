Actualidade

(NOVO TÍTULO E CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Brasília, 27 abr 2019 (Lusa) - A petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou, na sexta-feira, a venda de oito de 13 refinarias no Brasil, da rede de postos no Uruguai e de parte da participação no ramo da distribuição. (CORRIGE LOCALIZAÇÃO DAS REFINARIAS A SEREM VENDIDAS).

"As novas diretrizes consideram a venda de ativos com destaque para o segmento de refinação e distribuição, incluindo a venda integral da PUDSA, rede de postos no Uruguai, oito refinarias que totalizam uma capacidade de refinação de 1,1 milhão de barris por dia, e a venda adicional de participação na Petrobras Distribuidora (BR), permanecendo a Petrobras como acionista relevante", anunciou a petrolífera, num comunicado divulgado à imprensa na sexta-feira.

A companhia indicou ainda que esta decisão já prevista do Plano de Negócios e Gestão 2020-2024, que deverá ser aprovado e divulgado no quarto trimestre deste ano.