Actualidade

Os EUA emitiram um mandado de captura contra Adrian Hong Chang, homem de nacionalidade mexicana que Espanha pediu para ser extraditado, suspeito de liderar o ataque à embaixada norte-coreana em Madrid, informou hoje a agência de notícias Efe.

Embora o mandado de captura tenha sido emitido em 09 de abril, as autoridades ainda não conseguiram detê-lo, segundo fontes do Departamento de Justiça dos EUA.

Hong Chang é considerado o líder do ataque em 22 de fevereiro à a embaixada norte-coreana em Madrid, em que participaram outros seis membros do grupo Free Joseon (Coreia Livre), que defende o derrube do regime de Kim Jong-un.