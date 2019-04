Síria

Pelo menos 17 combatentes leais ao regime sírio foram mortos e dezenas ficaram feridos no sábado, durante ataques de grupos extremistas islâmicos na província de Aleppo, norte da Síria, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Os grupos "Hayat Tahrir al-Sham e Hurras al Din atacaram posições das forças do regime no sul e no sudoeste" da província de Aleppo, disse à agência de notícias France-Presse o diretor daquela organização não-governamental (ONG) sediada em Londres.

Rami Abdel Rahman acrescentou que 30 combatentes pró-regime também foram feridos.