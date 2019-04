Estoril Open

O tenista grego Stefanos Tsitsipas regressa a Portugal como a principal estrela do Estoril Open, num quadro principal com oito jogadores do top-30 mundial e no qual João Sousa defende o título.

O jovem, de 20 anos, é o único tenista dos primeiros 10 do 'ranking' ATP a marcar presença nos 'courts' de terra batida do Estoril, entre 27 de abril e 05 de maio, ao figurar no oitavo lugar, mas não terá tarefa facilitada perante a grelha mais forte de sempre do único ATP 250 português, uma vez que todos os oito cabeças de série figuram no top-30 da hierarquia mundial.

Além de João Sousa, com quem perdeu nas meias-finais em 2018, Stefanos Tsitsipas, semifinalista do Open da Austrália e vencedor do ATP 250 de Marselha, terá como principal rival Fábio Fognini (12.º ATP).