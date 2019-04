Actualidade

Os pedidos de mulheres de vários países ocidentais que foram "ajudar" localmente o grupo 'jihadista' Estado Islâmico para regressar a casa com os seus filhos está a preocupar o Ocidente, pelo fosso que abre entre segurança e questões humanitárias.

O Centro Internacional para o Estudo do Extremismo Violento divulgou um estudo em novembro sobre as principais motivações que levaram centenas de mulheres ocidentais a deixar os seus países e partirem para a Síria ou para o Iraque com o objetivo de se juntarem ao 'jihadista' Estado Islâmico (EI) ou à Al-Qaida e os papéis que desempenharam nos grupos onde foram acolhidas.

O estudo foi feito com base em mais de 100 entrevistas a pessoas que pertenceram ao EI, mas regressaram, fugiram ou estão presas e visa, perceber as razões para ajudar na prevenção e na reintegração.