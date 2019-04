São Tomé

Os seis mergulhadores e dois fuzileiros portugueses deslocados para São Tomé e Príncipe para ajudar nas operações de busca dos desaparecidos no naufrágio do navio "Amfitriti" já estão no local, disse hoje à Lusa o comandante do navio "Zaire".

Cerca das 08:30 de hoje (07:30 locais) o primeiro-tenente Borges Mendes, comandante do navio da Marinha portuguesa "Zaire", em missão em São Tomé e Príncipe, encontrava-se no porto daquele país a embarcar a equipa portuguesa, como contou à agência Lusa.

"Neste momento, estou no porto de São Tomé a embarcar uma equipa de mergulhadores e dois fuzileiros equipados com drones que vieram de Portugal e chegaram esta madrugada para apoiar nas ações de busca" dos desaparecidos no naufrágio, adiantou Borges Mendes, em declarações telefónicas à agência Lusa.