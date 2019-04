Europeias

De votação em votação, as eleições europeias têm vindo a mobilizar cada vez menos eleitores ao longo de quase quatro décadas de escrutínios, com a abstenção a ser particularmente elevada, como foi o caso em 2014, no leste europeu.

Em média, na União Europeia (UE), mais de um eleitor em cada dois tem-se distanciado das urnas quando é chamado para escolher os representantes do respetivo país no Parlamento Europeu, segundo dados fornecidos pelas agências internacionais e pelos serviços europeus, que apontam igualmente que a progressão da abstenção também tem afetado alguns dos países fundadores do bloco comunitário (França, Holanda, Itália e Alemanha).

Nas últimas eleições europeias, realizadas em maio de 2014, a taxa de abstenção final europeia situou-se nos 57,39% e a taxa de participação nos 42,61%.