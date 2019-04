Actualidade

Um incêndio deflagrou hoje na zona histórica do Porto, destruindo a totalidade do interior do prédio onde nasceu o escritor Almeida Garrett, estando as autoridades policiais a investigar o caso, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"O interior do prédio onde viveu o escritor Almeida Garrett [1799-1854] ficou totalmente destruído. Ficaram as fachadas onde se pode ainda ver o brasão principal com o nome do escritor", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, acrescentando que "as autoridades competentes já se encontram a investigar a causa do incêndio".

O incêndio destruiu a habitação de rés-do-chão com três andares.