Actualidade

As autoridades de saúde paquistanesas anunciaram a suspensão de uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite depois de um profissional de saúde e dois polícias que escoltavam equipas de vacinação terem sido mortos em ataques no país.

O Paquistão, a par do Afeganistão e da Nigéria, é dos países do mundo onde a poliomielite ainda é endémica, mas as ameaças e as superstições profundas têm estimulado muitos pais a se recusarem a vacinar os seus filhos.

Segundo as autoridades paquistanesas, guerrilheiros não identificados alvejaram profissionais de saúde e os agentes da polícia que os protegiam em três ataques separados ocorridos na semana passada nas regiões ocidentais, fortemente rurais, que fazem fronteira com o Afeganistão.