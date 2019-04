PR/China

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje "liderança forte e ambição política" ao nível global para implementar o Acordo de Paris, numa intervenção sobre alterações climáticas, em Pequim.

O chefe de Estado assumiu esta posição na segunda edição do fórum "Faixa e Rota", iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas da Ásia à Europa, num painel sobre ambiente e desenvolvimento sustentável, que foi aberto pelo Presidente da China, Xi Jinping, e pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

Este painel decorreu à porta fechada e não foi transmitido no centro de imprensa do fórum, situado a cerca de 60 quilómetros do lugar onde se reuniram os chefes de Estado e de Governo, junto ao lago Yanqi.