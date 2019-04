Sri Lanka/Ataques

Elementos ligados aos atentados suicidas no Sri Lanka, na Páscoa, abriram fogo e detonaram explosivos durante uma incursão das forças de segurança a uma casa suspeita no leste do país, que terminou com 15 mortos, incluindo seis crianças.

Segundo adianta a agência noticiosa AP, o tiroteio verificou-se na noite de sexta-feira e posteriormente surgiu o receio de novos ataques, enquanto as autoridades continuam a perseguir pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques bombistas em igrejas e hotéis de luxo, ocorridos a semana passada.

Os ataques e os toques de recolher obrigatório da polícia fecharam áreas no leste do Sri Lanka, e líderes católicos cancelaram missas dominicais "sine die" (sem data marcada).