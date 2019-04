Actualidade

O Sudão deve aderir imediatamente ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que emitiu mandados de detenção por crimes de guerra e genocídio contra o seu Presidente deposto, Omar al-Bashir, disse hoje o chefe do principal partido da oposição, Sadek al-Mahdi.

"Já não existem objeções aos nossos pedidos (de adesão ao TPI) e deveríamos aderir imediatamente", indicou Mahdi a jornalistas.

Para aderir aquele tribunal encarregado de julgar as maiores violações ao nível do direito humanitário no mundo e sediado em Haia, o Sudão tem de ratificar o seu tratado fundador, o Estatuto de Roma, tornando-se "Estado parte".