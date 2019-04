Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse hoje querer somar os três pontos na receção ao Benfica, no domingo, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, por causa da luta pelo terceiro lugar.

"Que seja um grande espetáculo, o futebol é dos jogadores e para os espetadores, e que no final vença o Braga. O quarto lugar já está atingido e queremos lutar pelo terceiro até ao fim e para isso temos de vencer amanhã [domingo]", disse o técnico, na antevisão da partida.

Na renhida luta pelo título, o empate do FC Porto no terreno do Rio Ave (2-2), na sexta-feira, em Vila do Conde, pode dar uma motivação extra à equipa benfiquista para vencer em Braga, mas Abel Ferreira frisou que a sua equipa só pensa em si própria.