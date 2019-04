Actualidade

O treinador Bruno Lage recordou hoje o Benfica também já teve deslizes na I Liga de futebol quando liderava isolado, mas reconhece que agora a "oportunidade" de passar para a frente pertence aos 'encarnados'.

Sem esquecer de frisar que o FC Porto é líder do campeonato de forma provisória, face ao empate (2-2) na sexta-feira, no terreno do Rio Ave, o técnico das 'águias' sublinhou ainda que "dá muito trabalho e é muito difícil ganhar jogos", referindo-se ao desafio frente ao Sporting de Braga, no domingo, para a 31.ª jornada.

"Ambos os treinadores [de Benfica e FC Porto] têm dito há cerca de dois meses [que não pode haver deslizes]. Já nos aconteceu, quando vencíamos por 2-0 o Belenenses, é futebol. Na altura tínhamos vantagem de dois pontos e deixámos fugir. Amanhã [domingo] é a nossa oportunidade", lembrou Bruno Lage, em conferência de imprensa.