O Presidente da República convidou hoje os principais grupos chineses presentes em Portugal a irem além dos "investimentos financeiros" e investirem na "economia real" portuguesa, sugerindo-lhes também "projetos trilaterais" com países de língua portuguesa.

Num jantar em Pequim com dirigentes ao mais alto nível da China Three Gorges, State Grid, Fosun, Haitong e de outras seis empresas chinesas, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu-lhes por terem investido em Portugal num "momento importante e difícil para a economia portuguesa".

No início deste encontro, na residência do embaixador português na China, Marcelo Rebelo de Sousa disse-lhes que "estiveram presentes quando outros que teriam podido estar não estiveram", numa altura de crise em Portugal, e tiveram sucesso "por mérito próprio", porque "foi de acordo com as regras do direito português e europeu".