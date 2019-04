Actualidade

A Coreia do Norte advertiu hoje para "o crescente perigo de guerra" por ocasião do primeiro aniversário da cimeira histórica entre os dirigentes norte e sul-coreanos.

A Coreia do Sul assinalou a data com uma cerimónia boicotada pelo regime de Pyongyang.

Num longo comunicado divulgado pela agência do regime comunista KCNA, o Comité para a Reunificação Pacífica do País, encarregado na Coreia do Norte das relações com o Sul, apelou a Seul para "trabalhar mais ativamente" na melhoria das relações.