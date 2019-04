Actualidade

O Rennes conquistou hoje a Taça de França de futebol, pela terceira vez na sua história, ao fim de um jejum de 48 anos, ao vencer o Paris Saint-Germain, no desempate por grandes penalidades (6-5), após empate 2-2.

O virtual campeão Paris Saint-Germain esteve a vencer por 2-0, com golos brasileiros de Dani Alves e Neymar, mas permitiu o empate com um autogolo de Kimpembe e um golo do moçambicano Mexer, que já representou o Sporting, Olhanense e Nacional.

Dani Alves, com um pontapé de primeira na sequência de um canto cobrado pelo compatriota Neymar, deu a vantagem ao Paris Saint-Germain aos 13 minutos, colocando o já campeão francês e vencedor da Supertaça na rota de nova conquista.