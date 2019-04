PR/China

O Presidente da República visita hoje a Cidade Proibida, em Pequim, almoça com agentes de difusão da língua e cultura portuguesas na China e janta com alguns dos maiores exportadores portugueses para o mercado chinês.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou à China na sexta-feira, onde estará seis dias, para participar na segunda edição do fórum "Faixa e Rota", iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas, no sábado, e depois para uma visita de Estado, a convite do seu homólogo, Xi Jinping, entre segunda e quarta-feira, que termina em Macau.

Hoje, o seu programa em Pequim começa com uma visita à Cidade Proibida, onde viveram os antigos imperadores e uma das principais atrações turísticas do país.