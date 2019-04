Europeias

O cabeça de lista do CDS-PP às europeias, Nuno Melo, considera que o partido espanhol Vox não é um partido de extrema-direita e admite que ele venha a integrar a mesma família política europeia que CDS e PSD.

"O Vox estará para o Partido Popular [espanhol] como a Aliança está para o PSD", afirmou Nuno Melo, em entrevista à Lusa, referindo-se à recém-formada Aliança, de Pedro Santana Lopes, que considera "uma dissidência" do PSD.

Para Nuno Melo, candidato a um terceiro mandato no Parlamento Europeu nas eleições de 26 de maio, "o Vox é catalogado de extrema-direita", mas, quem assim o afirma, devia "conhecer o programa do Vox" e "ler o programa do Vox".