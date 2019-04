Europeias

O cabeça de lista do CDS considera as sondagens em Portugal "um exercício de indecência" e defendeu que deveriam deixar de ser publicadas nas semanas antes das eleições por serem "uma forma indecente de condicionar resultados".

"Pela forma como as sondagens têm falhado em Portugal, como condicionam o comportamento do eleitorado, não deveriam ser publicadas nas vésperas, como estamos, de eleições, porque realmente motivam, condicionam escolhas em função da expectativa que as pessoas têm", afirmou Nuno Melo, em entrevista à agência Lusa.

Questionado se considera existir uma manipulação por parte das empresas responsáveis pelos estudos de opinião, afirmou: "Não sei se é uma manipulação, não sei se é um erro técnico, uma coisa ou outra são más."