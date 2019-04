Moçambique/ciclones

A fortaleza de São João Baptista, na ilha do Ibo, Norte de Moçambique, construída por Portugal no século XVIII, foi transformada num dos locais de acolhimento de desalojados pelo ciclone Kenneth.

"Para cima de 4.000 casas foram abaixo na ilha" afetando 3.000 famílias, anunciou Issa Tarmamade, administrador do Ibo, no sábado, durante uma vista da diretora do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) de Moçambique, Augusta Maíta.

Aquela responsável passou pela fortaleza, um dos pontos de abrigo para muitas famílias, que viveram um momento de "aflição", retratou Issa Tarmamade, num vídeo sobre a visita divulgado pelo INGC nas redes sociais.