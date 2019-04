Espanha/Eleições

O candidato do Cidadãos à presidência do Governo de Espanha, Albert Rivera, votou hoje no colégio de Santa Maria em L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) e pediu aos eleitores que apostem em mudar o executivo para abrir "uma nova era".

Rivera, que votou sozinho pelas 10:00 (09:00 em Lisboa), disse em declarações aos jornalistas que estas "não são umas eleições quaisquer" porque os votantes devem decidir entre "uma Espanha que olhe para a frente ou para o passado", "de centro ou de extremos".

O líder do Cidadãos, da direita liberal, pediu que os eleitores apostem por "uma Espanha ao centro, que olhe o futuro, que dê a mão e defenda igualdade e liberdade".