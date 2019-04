Moçambique/ciclone

A chuva intensa acordou hoje Urbai Banu que quando saiu da cama ficou com água até ao joelho, no bairro de Wimbi Expansão, na zona baixa de Pemba, perto do mar.

Correu para acordar os filhos que, com a ajuda do pai e da avó, fugiram à subida repentina das águas, a mesma a que já assistira em anos anteriores.

"Viemos pela rua fora. Vamos tentar comprar roupa nova para as minhas filhas. As mais novas têm menos de dois anos e lá em casa está tudo molhado e a flutuar", lamenta Urbai, descalça, ensopada, como o resto da família, junto a uma grande superfície, numa das avenidas da capital provincial.