Actualidade

Doze pessoas foram mortas em dois ataques no sábado e hoje no sudoeste do Iémen, afirmaram um responsável lealista e os rebeldes Huthis, acusando-se mutuamente de tomarem os civis como alvos.

Uma mãe e os seus quatro filhos morreram hoje quando um 'rocket' disparado pelos Huthis destruiu a sua casa perto da cidade de Taez, disse à agência France Presse um responsável dos serviços de segurança, Majed Kamali.

O ataque ocorreu em Jebel Habachi, numa zona controlada pelas forças governamentais, precisou.