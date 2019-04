Actualidade

A seca, os incêndios e o uso de carvão na produção de eletricidade levaram a um recorde de emissões de gases em 2017 em Portugal, o ano com maiores emissões associadas ao uso do solo e floresta, segundo a associação Zero.

Os dados finais relativos às emissões de gases com efeito estufa em 2017 foram recentemente transmitidos por Portugal às Nações Unidas e "são dramáticos", disse à agência Lusa o presidente da Associação Sistema Terrestre Sustentável, que analisou esta informação.

"A seca, os incêndios e o uso de carvão na produção da energia elétrica levaram a um conjunto de recordes que não queremos que se repitam no futuro", adiantou Francisco Ferreira.