O presidente do Sporting, Frederico Varandas, considerou hoje que os jogadores de futsal reservaram um lugar de destaque na história do clube depois da conquista da Liga dos Campeões da modalidade, em Almaty.

"Este é um dia de emoção e um dia de história. Era um título que perseguíamos há mais de uma década e, no primeiro ano em que a UEFA lhe dá a dignidade máxima, o troféu é do Sporting. Tenho um grande orgulho em todo o grupo e estrutura. Não éramos os favoritos, mas os heróis nunca partem favoritos e estes jogadores tornaram-se imortais na história do Sporting", disse Frederico Varandas, emocionado, em declarações ao canal de televisão do clube.

O Sporting venceu hoje o Kairat Almaty, por 2-1, na final da Liga dos Campeões de futsal e conquistou o troféu europeu que perseguia e que lhe 'escapou' nas três finais que tinha disputado.